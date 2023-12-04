Son Dakika

Özel sporculardan görkemli gösteri

SPOR 04.12.2023, 14:22
Özel sporculardan görkemli gösteri

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle özel sporcular GEBZESEM’de, farklı branşlarda gösteri yaptıKOCAELİ (İGFA) - 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle şehir genelinde birçok program düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu etkinliklerle özel gereksinimli vatandaşların yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Büyükşehir’in gerçekleştirdiği programlardan bir tanesi de Gebze Sporcu Eğitim Merkezi’nde (GEBZESEM) yapıldı. Özel gereksinimli sporcuların birçok farklı branşta gösteri yaptığı etkinlikte aileleri de destekte bulundu.

AİLELERDEN TEZAHÜRATLI DESTEK

Program özel gereksinimli judo ve karate müsabakaları ile başladı. Sporcular daha sonra masa tenisi, bilek güreşi, boccia, floor curling, hemsball, eğlenceli atletizm ve geleneksel okçuluk branşlarında istasyon şeklinde performanslarını sergiledi. Aileler ise kıyasıya mücadele veren sporculara tezahüratları ile destek oldu.

Gerçekleşen etkinlikte konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü Başkanı İbrahim Erçin, “3 Aralık Dünya Engellileri Günü’nde burada engelli arkadaşlarımızla birlikte olmak çok daha güzel. İnşallah engelli alanındaki sporcularımızın sayısını çoğaltacağız. Başarılarımıza ve çocuklarımıza sahip çıkacağız. Buradaki programımıza katılan sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

“ENGELLİLERİMİZİN HER ALANDA OLMASINI İSTİYORUZ”

Konuşmasına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’ın selamını ileterek başlayan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Sezer Ceyhan, “Tahir Başkanımız engellilerimizin sanatta sporda istihdamda ve diğer tüm alanda olmasını istiyor. Bu noktada başkanımız tüm olanakları bizlere sunuyor. Bizde elimizden gelenin daha fazlasını yapmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Biz engellilerimizin 12 ilçede her alanda olmasını istiyoruz. Gebze’de ve İzmit’te Engelsiz Yaşam Merkezlerimizin inşası devam ediyor. Tüm engel gruplarına haftanın 6 gününde hizmet verilecek. Bu merkezlerimiz hafta sonu da açık olacak” şeklinde konuştu. Aralarında Kocaeli Kağıtspor Kulübünün milli ve lisanslı sporcularının da bulunduğu etkinlik madalya töreni ve aile fotoğrafı ile son buldu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 14 37
2. Galatasaray 14 37
3. Beşiktaş 14 26
4. Kayserispor 14 26
5. A.Demirspor 14 23
6. Trabzonspor 14 23
7. Kasımpasa 14 21
8. Rizespor 14 21
9. Antalyaspor 14 20
10. Hatayspor 14 18
11. Karagümrük 14 17
12. Ankaragücü 14 17
13. Sivasspor 14 15
14. Gaziantep FK 14 15
15. Konyaspor 14 14
16. Pendikspor 14 13
17. Başakşehir 14 12
18. Samsunspor 14 11
19. Alanyaspor 14 11
20. İstanbulspor 14 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 36
2. Kocaelispor 14 29
3. Bandırmaspor 14 26
4. Göztepe 14 26
5. Bodrumspor 14 24
6. Gençlerbirliği 14 24
7. Sakaryaspor 14 23
8. Ahlatçı Çorum FK 14 20
9. Keçiörengücü 14 19
10. Erzurumspor 14 18
11. Manisa FK 14 17
12. Boluspor 14 16
13. Ümraniye 14 15
14. Adanaspor 14 15
15. Şanlıurfaspor 14 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 14 12
18. Giresunspor 14 9
19. Altay 14 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 33
2. Liverpool 14 31
3. M.City 14 30
4. Aston Villa 14 29
5. Tottenham 14 27
6. Newcastle 14 26
7. M. United 14 24
8. Brighton 14 22
9. West Ham United 14 21
10. Chelsea 14 19
11. Brentford 14 19
12. Crystal Palace 14 16
13. Wolves 14 15
14. Fulham 14 15
15. Nottingham Forest 14 13
16. Bournemouth 14 13
17. Luton Town 14 9
18. Everton 14 7
19. Burnley 14 7
20. Sheffield United 14 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 38
2. Girona 15 38
3. Barcelona 15 34
4. Atletico Madrid 14 31
5. Athletic Bilbao 15 28
6. Real Sociedad 15 26
7. Real Betis 15 25
8. Las Palmas 15 21
9. Valencia 15 19
10. Getafe 15 19
11. Rayo Vallecano 15 19
12. Villarreal 15 16
13. Deportivo Alaves 15 16
14. Osasuna 15 15
15. Sevilla 14 13
16. Mallorca 15 11
17. Cadiz 14 11
18. Celta Vigo 14 8
19. Granada 15 7
20. Almeria 15 4