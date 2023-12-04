Özel sporculardan görkemli gösteri

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle özel sporcular GEBZESEM’de, farklı branşlarda gösteri yaptıKOCAELİ (İGFA) - 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle şehir genelinde birçok program düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu etkinliklerle özel gereksinimli vatandaşların yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Büyükşehir’in gerçekleştirdiği programlardan bir tanesi de Gebze Sporcu Eğitim Merkezi’nde (GEBZESEM) yapıldı. Özel gereksinimli sporcuların birçok farklı branşta gösteri yaptığı etkinlikte aileleri de destekte bulundu.

AİLELERDEN TEZAHÜRATLI DESTEK

Program özel gereksinimli judo ve karate müsabakaları ile başladı. Sporcular daha sonra masa tenisi, bilek güreşi, boccia, floor curling, hemsball, eğlenceli atletizm ve geleneksel okçuluk branşlarında istasyon şeklinde performanslarını sergiledi. Aileler ise kıyasıya mücadele veren sporculara tezahüratları ile destek oldu.

Gerçekleşen etkinlikte konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü Başkanı İbrahim Erçin, “3 Aralık Dünya Engellileri Günü’nde burada engelli arkadaşlarımızla birlikte olmak çok daha güzel. İnşallah engelli alanındaki sporcularımızın sayısını çoğaltacağız. Başarılarımıza ve çocuklarımıza sahip çıkacağız. Buradaki programımıza katılan sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

“ENGELLİLERİMİZİN HER ALANDA OLMASINI İSTİYORUZ”

Konuşmasına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’ın selamını ileterek başlayan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Sezer Ceyhan, “Tahir Başkanımız engellilerimizin sanatta sporda istihdamda ve diğer tüm alanda olmasını istiyor. Bu noktada başkanımız tüm olanakları bizlere sunuyor. Bizde elimizden gelenin daha fazlasını yapmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Biz engellilerimizin 12 ilçede her alanda olmasını istiyoruz. Gebze’de ve İzmit’te Engelsiz Yaşam Merkezlerimizin inşası devam ediyor. Tüm engel gruplarına haftanın 6 gününde hizmet verilecek. Bu merkezlerimiz hafta sonu da açık olacak” şeklinde konuştu. Aralarında Kocaeli Kağıtspor Kulübünün milli ve lisanslı sporcularının da bulunduğu etkinlik madalya töreni ve aile fotoğrafı ile son buldu.