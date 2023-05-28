Özel sporcular Türkiye Şampiyonasına gidiyor

Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası’nda Kocaeli’yi temsil edecek özel sporcular, düzenlenen turnuvada belirlendiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası’nda Kocaeli’yi temsil edecek atletizm, gülle ve cirit atma sporcularının belirlendiği turnuva İzmit Atletizm pistinde düzenlendi.

Kocaeli'deki özel eğitim kurumlarında ve spor kulüplerinde atletizm branşı içinde yer alan sporcuların 5 kategoride katıldığı turnuvada, 8 kulüpten toplam 75 özel sporcu yer aldı. Turnuvada başarı elde eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor kulübünden Anıl Demir; Gülle ve Cirit branşında 20 yaş üstü Erkeklerde, Kocaeli Cimnastikçisi Spor Kulübünden Diren Güneş Taylan, Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübünden Hakan Haktan Karakuzulu, Türkiye şampiyonasında Kocaeli’yi temsil edecek.

KAZANMANIN DEĞİL, YARIŞMANIN ÖNEMLİ OLDUĞU TURNUVA

Özel bireylerin çeşitli spor dallarında bir araya gelerek toplumsal hayata katılımı hedefleyen bu tür turnuvalarda sporcuların kendilerini gösterme fırsatı tanındığını belirten yetkililer, ‘’İlimizde gerçekleştirdiğimiz atletizm turnuvasında resmi sağlık kurulları tarafından verilen raporlara göre, zihinsel engelli, down sendromlu ve otizm teşhisi konulan, federasyonun spor branşlarında yarışmalara katılan sporcular turnuvaya katıldı. Özel sporcuların motivasyonu çok yüksekti. Öğrencileri desteklemeye gelen ailelerin güçlü tezahüratları ve özel sporcuların öğretmenleri turnuvada moralleri yüksek tuttu’’ dedi. Kocaeli ilinde yapılan Özel Sporcular Atletizm İl Şampiyonasında Kağıtspor kulübü sporcuları toplamda 16 Altın, 3 Gümüş, 2 Bronz madalya kazandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Spor Kulubü, 1923 Engelliler Spor Kulübü, Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, Köseköy Rehabilitasyon Spor Kulübü, Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü, Kocaeli Cimnastik Spor Kulübü Yaşama Sevinci Zihinsel Engelliler Spor Kulübü, İzmit Özel Eğitim Spor Kulüpleri yer aldı. Ayrıca Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim gören özel öğrenciler de Kağıtspor Kulübü bünyesinde turnuvada yarıştı.