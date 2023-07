Özel sporcular Avrupa'ya Konya'da hazırlanıyor

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSF) bünyesindeki Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Down Sendromlular Futsal Avrupa Şampiyonası’nın hazırlık kampını Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde sürdürüyor.KONYA (İGFA) - Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, 4-11 Ekim 2021’de İtalya’da alınan Avrupa Şampiyonluğu’ndan sonra 1-10 Nisan 2022’de Peru'nun Lima şehrinde düzenlenen Down Futsal Dünya Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atıp dünya üçüncüsü olarak ülkemize gurur yaşatmıştı.

Hedefinde 3-10 Eylül tarihleri arasında İtalya'nın Padova şehrinde düzenlenecek Down Sendromlular Futsal Avrupa Şampiyonası olan milli takımımız, hedefine ulaşmak amacıyla dördüncü hazırlık kampını Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Dünya Spor Başkenti Konya’da gerçekleştiriyor.

Selçuklu 75. Yıl Spor Salonu’nda çift idmanla çalışmalarına devam eden milli takımımız, 21 Temmuz’da akşam antrenmanıyla Konya kampını tamamlayacak.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Down Sendromlular Futsal Milli Takımı’nı Konya’da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, “Gençlerimize Avrupa Şampiyonası yolunda katkı vermek şehrimiz için çok kıymeti. Gönlümüz, kalbimiz her zaman onlarla birlikte olacak. Milli Takımımıza sonuna kadar güveniyor, şampiyon olacaklarına yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

MİLLİLERDE HEDEF ŞAMPİYONLUK

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı Teknik Sorumlusu İbrahim Acar, gönüllerin şehri 2023 Dünya Spor Başkenti Konya’da bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Acar, millilerin şampiyona için en iyi şekilde hazırlandıklarını vurgulayarak sağladığı imkanlar için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

Milli Takım oyuncuları da şampiyonluk için en iyi şekilde mücadele edeceklerini belirterek ev sahipliğinden dolayı Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.