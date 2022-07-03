Özbekistan’dan Ordu’ya şampiyonluk geldi

Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Mevlüt Can Güngör, Özbekistan’da düzenlenen Uluslararası Kick Boks Turnuvası Genç Erkekler Kick Light branşında 84 kg’da şampiyon oldu.

ORDU (İGFA) – Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in göreve geldiği günden itibaren spora ve sporcuya verdiği destek her alanda başarı getirmeye devam ediyor. Bu kapsam da Özbekistan’da düzenlenen Uluslararası Kick Boks Turnuvası’nda Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Mevlüt Can Güngör, Genç Erkekler Kick Light branşında 84 kg’da şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu.

BAŞKAN GÜLER’DEN ŞAMPİYONA TEBRİK MESAJI

Sportif başarıların ardı ardına geldiği Ordu’da büyük bir başarıya imza atan Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Mevlüt Can Güngör’ü Başkan Güler, tebrik etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Güler, “Özbekistan’da gerçekleştirilen Uluslararası Kick Boks Turnuvasında Genç Erkekler Kick Light branşında 84 kg’da şampiyon olan Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu olan evladımız Mevlüt Can Güngör’ü ve hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.