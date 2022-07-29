Otizmli milli yüzücü Sezgin'den 'Avrupa' başarı

Otizmli milli yüzücümüz Hikmet Cem Sezgin, Virtüs Avrupa Yaz Oyunları’nda 800 metre serbest bireysel yarış Avrupa üçüncülüğü ve 4x100 bayrak yarışında Avrupa ikinciliği olmak üzere yüzme alanındaki madalyalarına yenilerini ekledi.İSTANBUL (İGFA) - Tohum Otizm Vakfı Eğitim Kurumları öğrencilerinden Hikmet Cem Sezgin, erken tanı ve eğitimin, otizmli bir bireyin hayatında nasıl fark yaratabileceğinin en güzel örneklerinden biri olarak adından başarıları ile söz ettirmeye devam ediyor.

Sporcu kimliği ile başarıdan başarıya koşan Hikmet Cem, Virtüs Avrupa Yaz Oyunları’nda 800 metre serbest bireysel yarış Avrupa üçüncülüğü ve 4x100 bayrak yarışında Avrupa ikinciliği olmak üzere yüzme alanındaki madalyalarına yenilerini ekledi.

Polonya Krakow’da gerçekleşen Virtüs Avrupa Yaz Oyunları’nda Hikmet Cem ve onun gibi pek çok çocuk ve gencin başarı haberlerini gurur ve mutlulukla takip ettiklerini belirten Hikmet Cem Sezgin'in annesi, Tohum Otizm Vakfı Kurucu Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin, "Otizmle 24 yıl önce oğlum Hikmet Cem’in dünyaya gelmesiyle tanışmış, yaşadığım zorluklar sonrasında onun gibi olan pek çok otizmli çocuğa umut olmak, otizmli çocuklarımızın derecesi ne olursa olsun eğitimle ilerleyebileceklerine beraber tanık olmak için model okul kurmaya karar vermiştik. Bugün pek çok öğrencimizin, mezunumuzun başarı haberleri ile gururlandığımız günler yaşıyoruz. Bu başarıda emeği olan Tohum Otizm Vakfı Okulu değerli öğretmenlerine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Virtüs Avrupa Yaz Oyunları’nda Özel Sporcular Para Yüzme Milli Takımı'nın herkesi gururlandırdığını söyleyen Sezgin, "Yüzme Milli Takımı’nda ülkemizi temsil eden oğlum Hikmet Cem, Virtüs Avrupa Yaz Oyunları’nda büyük bir başarıya imza atarak madalyalarla döndü ve bizlere büyük mutluluk yaşattı. Özellikle Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunu, antrenörlerimizi, aileleri kutluyor; bugüne kadar oğlumu destekleyen onu antrene eden kıymetli hocamız Cevahir Gürler'e teşekkür ediyorum” diye konuştu.