Son Dakika
Osmaniyespor Yıldırımspor'u mağlup etti
SPOR 16.10.2022, 15:43
TFF 3. Lig 3. Grup 7. hafta müsabakasında İnegöl İlçe Stadyumu'nda Osmaniyespor konuk olduğu Bursa Yıldırımspor, rakibini 2-1 mağlup etti.OSMANİYE (İGFA) - İnegöl İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadelede Osmaniyespor 14'üncü dakikada Abdurrahman Ayhanoğlu ile 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca deplasman ekibi soyunma odasına tek farklı üstünlükle sona erdi.
Bursa Yıldırımspor'a beraberliği getiren golü 55'inci dakikada Erdal Kaya kaydetti. Beraberliği yakaladıktan sonra oyun üstünlüğünü rakibine kaptıran Osmaniyespor, 84'üncü dakikada Hüseyin Fıstıkçı'nın golüyle müsabakadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.
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