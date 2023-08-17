Osmangazi’nin spor yatırımları meyvesini veriyor

Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin Türk sporunun hizmetine sunduğu Türkiye’nin en modern atletizm salonu, geleceğin yıldız sporcularına ev sahipliği yapıyor.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi’nin ‘Sporla Gelişen Bursa Sağlıklı Yetişen Nesiller’ idealiyle hayata geçirdiği spor yatırımları, meyvelerini vermeye başladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 73 metre çatı açıklığıyla aynı zamanda Türkiye’nin en büyüğü olan Osmangazi Atletizm Salonu’nda Dünya ve Avrupa şampiyonalarında başarı elde eden Osmangazi Belediyespor'un milli sporcuları ile bir araya geldi.

Küçükbalıklı Mahallesi’nde 73 metre çatı ara mesafesi ile 15 bin metrekare alan üzerine inşa edilen uluslararası standartlardaki dev spor tesisini basın mensuplarıyla birlikte gezen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, gençlere spor yapmaları için en iyi imkânları sunduklarını, bunun karşılığını da kısa sürede aldıklarını belirtti.

Osmangazi Atletizm Salonu’nun Avrupa standartlarının üzerinde bir tesis olduğuna dikkat çeken Başkan Dündar, “Türkiye’nin en büyüğü ve en güzeli bu tesis. Böyle bir tesiste müsabakalara hazırlanan sporcularımız, ayrı bir motivasyon ve özgüven kazanıyor. Birçok milli sporcumuz bu salonda antrenman yapıp müsabakalara çıkıyor. Devlet olarak en iyi yerdeyiz, en güzelini yapıyoruz. Bu salon, açıldığı günden itibaren 24 farklı şampiyonaya ev sahipliği yaptığı. Şehrin merkezinde, sporun merkezi burası oldu.” dedi.

Basın mensuplarına spor salonundaki birimler hakkında bilgi veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, daha sonra başarılı sporculara ödül takdim etti.

Dev tesisin iklimlendirme (ısıtma ve soğutma) ihtiyacı için salonun ısısını istenilen değerlerde tutan otomasyonlu klima santrali kuruldu. Salonun, ısıtma ve sıcak su ihtiyacı güneş panellerinden karşılanırken; engelli sporcular için de engelsiz bir ortam oluşturuldu.

Sporu, rekabeti ve dinamizmi simgeleyen estetik bir mimariye sahip olan salon, sırıkla atlama, gülle atma, yüksek atlama, koşu pisti ve ısınma alanları ile atletizm dalında sporcuların yetişmesini sağlıyor. ‘Sporla Gelişen Bursa Sağlıklı Yetişen Nesiller’ idealiyle hayata geçirdiğimiz Osmangazi Atletizm Salonu, sporcu eğitimi ve antrenmanlar için 365 gün hizmet veriyor.