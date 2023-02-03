Osmangazili sporcular hedefi 12'den vurdu

Osmangazi Belediyespor Atıcılık Takımı sporcuları, Mersin’de düzenlenen Havalı Silahlar Federasyon Kupası’nda başarılarına bir yenisini daha ekleyerek madalyaya doydu.BURSA (İGFA) - Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu (TAAF) tarafından düzenlenen Havalı Silahlar Federasyon Kupası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Toplam 624 sporcunun boy gösterdiği turnuvada Osmangazili atıcılar göz doldurdu. Rakipleri karşısında üstün performans sergileyen yıldız erkek takımı birincilik derecesi elde ederken, yıldız kız takımı ikincilik kürsüsüne oturdu.

Büyük mutluluk yaşayan genç atıcılar, gelecek müsabakalarda iddialarını koruyacaklarını vurguladı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise kulübü başarıyla temsil eden sporcu ve antrenörlerini kutladı.