Osmangazili kulaçlar Bursa’ya damga vurdu

Osmangazi Belediyespor Yüzme Takımı sporcuları, Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu’nda düzenlenen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Grup Müsabakaları’na damga vurdu.BURSA (İGFA) - Türkiye Yüzme Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Grup Müsabakaları, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

43 kulüpten toplam 356 sporcunun ter döktüğü yarışlarda Osmangazi Belediyespor’un başarılı kulaçları madalyaya doydu.

50 metre sırtüstü kategorisinde rakipleri karşısında üstün performans sergileyen genç yıldızlardan İdil Derin Arslan grup birinciliği, Melek Kepçetutar grup üçüncülüğü başarısı elde ederken, Sahra Çelikkökü 50 metre ve 100 metre serbestte ikincilik, 200 metre sırtüstünde ise üçüncülük kürsüsüne oturdu. Bunun yanı sıra Sahra Çelikkökü, İdil Derin Arslan, Tanem Öğütür, Buğlem Dayı’nın yer aldığı 4x100 metre serbest kız takımı ile Sahra Çelikkökü, Emir Aybey, Tanem Öğütür, Egemen Aybey’den oluşan 4x100 serbest mix takımı üçüncülük derecesiyle göz doldurdu.

Alt yapının meyvelerini almaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sporcular ile antrenörlerini yürekten kutladı.