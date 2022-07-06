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Osmangazili badmintoncular yeniden zirvede
SPOR 06.07.2022, 14:36
Bursa'da Osmangazi Belediyespor’un başarılı sporcularından oluşan Badminton Bursa Erkek Takımı, Analig Yarı Final Müsabakaları’na damga vurdu.BURSA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Afyonkarahisar’da düzenlenen Analig Yarı Final Müsabakaları, nefes kesen maçlara sahne oldu.
12 takımdan toplam 60 sporcunun ter döktüğü turnuvada üstün performans sergileyen Osmangazili badmintoncular, rakipleri karşısında adeta parlayarak birincilik kürsüsüne oturdu. Bunun yanı sıra genç sporcular, final müsabakalarında mücadele etmeye hak kazandı.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, elde ettikleri derecelerle Bursa’yı en iyi şekilde temsil eden sporcuları kutladı.
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