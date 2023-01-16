Osmangazili atletler Süper Lig’de

Bursa'da Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları, Kuşadası’nda düzenlenen Turkcell Kulüpler Kros 1. Lig Final Yarışmaları’na damga vurdu.BURSA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Adagöl Kros Parkuru’nda gerçekleşen Turkcell Kulüpler Kros 1. Lig Final Yarışmaları, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Toplam 58 takım ve 948 sporcunun ter döktüğü turnuvada Osmangazili atletler göz doldurdu.

Hakan Çoban, Ali Demir, İslam Taşçı, Mert Kuda ile İsmail Özkan’dan oluşan genç kadro, rakipleri karşısında üstün performans sergileyerek ikincilik kürsüsüne çıktı. Bunun yanı sıra başarılı sporcular; Mart ayında Antalya’da, Nisan ayında ise Muğla’da yapılacak Süper Lig Yarışları’nda mücadele etmeye hak kazandı.