Osmangazi'nin şampiyonları belli oldu

Osmangazi Belediyesi’nin personelin moral ve motivasyonunu yükseltmek için düzenlediği geleneksel bowling turnuvasında şampiyon takımlar belli oldu.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen bowling turnuvasında belediye personeli bir araya gelerek stres attı.

Belediye müdürlüklerinden 65 takımın katıldığı “Geleneksel Bowling Turnuvasında” çalışanlar neşeli vakit geçirdi. Düzenlenen turnuvada 65 takımdan en yüksek puanı alan 13 takım finalde yarıştı.

Finalde en yüksek puanı toplayan Yapı Kontrol Müdürlüğü turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Turnuvada Özel Kalem Müdürlüğü ikinciliği, Bilgi İşlem Müdürlüğü ise üçüncülüğü elde etti. Turnuvanın en skorer kadın oyuncusu Hande Özkan, en skorer erkek oyuncusu ise Ümit Çınar oldu. Dereceye giren takımlar ödüllerini Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler’in elinden aldı.