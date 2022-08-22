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Osinachi Akran Gemlik'te

SPOR 22.08.2022, 18:44
Osinachi Akran Gemlik'te

1997 Nijerya Doğumlu 2004 boyundaki Osinachi Smart 2022-2023 sezonunda Mislicom Türkiye Basketbol Ligi'nde Bursa temsilcilerinden Akran Gemlik'in formasını giyecek.Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) -  2021-2022 sezonu Ncaa1 ‘de Charleston forması altında Osinachi toplam 31 maçta 14,3 dakikada 3,6 sayı ve 4,6 ribaunt ortalaması ile oynadı.

Akran Gemlik Basketbol Gökhan Şirin , Berkay Çıvgın ,Kıvanç Çöl , Ali Taşkın , Baran Yurduşen , Egemen Usta ve Başer Şener ile davam ederken Jeremy Sheppard , Utku Pelit , Ozan Yılmaz son olarak Nijerya asıllı Osinachi Smart kadrosuna kattı.

2022-2023 Türkiye basketbol ligi hazırlıkların 1 ağustosta başlayan Akran Gemlik Hazırlık maç programı netleşdi. 02 Eylül 2022 de Balıkesir Büyükşehir , 07 Eylül 2022 Final Spor , 09 Eylül 2022 Semt 77 Yalova spor ve 13/14/15 Eylül 2022 tarihinde Gemlik Zeytini turnuvasında Fenerbahçe Safiport , Samsunspor , Semt77 Yalova spor ile mücadele edecek Gemlik 23 Eylül 2022 başlayacak Federasyon kupası ile 2022-2023 sezonu hazırlıklarını bitirmiş olacak.

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