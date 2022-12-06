Oryantiring Şampiyonası'ndan Bursa İnegöl’e 15 madalya

Kocaeli’de yapılan Oryantiring Türkiye Şampiyonasına katılan İnegöl Belediye Spor Kulübü DOSTUM Oryantiring Takımı, 96 kulüpten 1100 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği yarışmalardan 15 madalya ile dönmeyi başardı.BURSA (İGFA) - Katıldığı her yarışmaya damga vuran İnegöl Belediye Spor Kulübü DOSTUM Oryantiring Takımı, 2-4 Aralık 2022 tarihlerinde 96 kulüp 1100 sporcunun katılımıyla Kocaeli’de yapılan Oryantiring Türkiye Şampiyonasında boy gösterdi. DOSTUM Oryantiring takımı sporcuları, yarışmada önemli başarılar elde etti.

Zorlu mücadelelere sahne olan ve kıyasıya bir rekabetin yaşandığı yarışmada, İnegöl Belediye Spor Kulübü DOSTUM Oryantiring Takımı; 5 birincilik, 5 ikincilik ve 5 üçüncülük olmak üzere toplamda 15 Türkiye derecesi madalyası alarak kürsüde İnegöl’ü en güzel şekilde temsil ettiler.

DERECEYE GİREN SPORCULAR

Yarışma neticesinde; E16-A Gürhan Horasanlı Türkiye 1.si, K16-A Melek Tekin Türkiye 1.si, K16-B Aleyna zeybek Türkiye 1.si, K21-A Lilianna Biederman Türkiye 1.si, K18-A Azra Coşkun Türkiye 2.si, E-35 Pawel Biederman Türkiye 2.si, E16-B Eymen Buztaş Türkiye 2.si, K16-A Melek Tekin Türkiye 2.si, K21-A Lilianna Biederman Türkiye 2.si, K20-A sudenaz Külah Türkiye 3.sü, K16-A Rabia Aslan Türkiye 3.sü, K21-A Lilianna Biederman Türkiye 3.sü, K21-E Hilal Oruç Türkiye 3.sü, K18-A Azra Coşkun Türkiye 3.Sü, K18-A Aleyna Minden Türkiye 4.sü ve E16-B Enes Ulutaş Türkiye 4.sü olmuştur.