Orhun Ene: Sezonun sonunu ritimli bitirmek istiyoruz

Bursaspor İnfo Yatırım galibiyeti sonrası açıklamalarda bulunan TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, “Çarşamba günü Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynayacağımız Tenerife maçıyla başlayarak ligin kalan bölümüyle birlikte sezonunun sonunu ritimli bitirmek istiyoruz” dedi.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 25. haftasında oynanan Bursa derbisinde Bursaspor İnfo Yatırım’ı 89-95’lik skorla mağlup eden TOFAŞ’ta Başantrenör Orhun Ene karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu. Ene şu ifadeleri kullandı; “Bugün kazanmak bizim için çok önemliydi. Üçüncü periyot boş atışları kaçırdık ve faul probleminden dolayı da kendi normal rutinimizin dışında rotasyon yapmak zorunda kaldık. Onu yapmamız gerekiyordu. Ege Demir oyunun sonunda iyi oynadı ama o periyotta oynarken böyle gergin bir maçta tecrübesiz bir oyuncu olarak hatalar yaptı. Bugün şansa kazandık açıkçası. Bursaspor da kazanabilirdi. Oyunun sonunda kırılma anında aldığımız ofansif ribaund sonrası bulduğumuz üçlük var o olmasaydı sonuç farklı olabilirdi. Biz zaten kırılgan bir takımız o üçlükle ayakta kaldık. Onlar da kazanabilirdi.

Bizim için Türkiye ligi zorlu geçiyor. Çünkü Türkiye liginde özellikle rotasyonda sıkıntı yaşıyoruz. Bugün de Cassius Winston sakat sakat oynadı. Bir türlü o ritmi bulamıyoruz. Avrupa’daki iddiamız devam ediyor. Buradaki iddiamızı sürdürebilme adına da oraya çok odaklanmış durumdayız. Burada da Türkiye liginin maçlarının sonunda da enerjimizi kaybediyoruz. Daha akıllı oynasak, daha oturmuş bir takım olsak onları da çözebiliriz ancak şu anda maalesef o düzeyde değiliz. İyi niyetli herkes, bir şeyler yapmak istiyor ama kimi zaman maçın sonunu iyi oynayamıyoruz kimi zaman maça iyi başlayamıyoruz. İnşallah Çarşamba günü Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynayacağımız Lenovo Tenerife maçıyla başlayarak ligin kalan bölümüyle birlikte sezonunun sonunu ritimli bitiririz. Bursaspor’u da tebrik ediyorum. Onlar da birkaç tane oyuncusunu kaybetmesine rağmen zorluklar içerisinde bir mücadele veriyorlar. Umarım onlar da ligi istedikleri yerde bitirirler.”