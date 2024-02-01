Orhun Ene: Sezonun en iyi maçıydı

SIG Strasbourg maçına çok iyi konsantre olduklarını ve antrenmanda çalıştıklarını sahaya en iyi şekilde yansıttıklarını belirten TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, “Sezonun en iyi atmosferi ve sezonun en iyi maçıydı” dedi.BURSA (İGFA) - Basketbol Şampiyonlar Ligi TOP 16 turu I Grubu 2. hafta mücadelesinde sahasında Fransız temsilcisi SIG Strasbourg’u 93-71’lik skorla mağlup eden TOFAŞ’ta Başantrenör Orhun Ene karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sözlerine taraftarlara teşekkür ederek başlayan Ene, şu ifadeleri kullandı; “Maç hakkında konuşmadan önce taraftarımızı tebrik etmek istiyorum. Hafta ortasında, soğuk bir Bursa akşamında bizi izlemek için buraya geldiler. Sezonun en iyi atmosferiydi. Kazandığımız için mutluyuz ve sahada oynadığımız basketboldan da memnunuz. Hepimiz için çok iyi bir geceydi. Maçı analiz edecek olursak bizim açımızdan bu sezonun en iyi maçıydı. 10 Oyunculu bir rotasyonla oynadık ve oyuna giren her oyuncu katkı sağladı. Savunmada ve hücumda iyi mücadele etti. Maçın momentumunu hiç kaybetmedik, 27 asist yaptık. Bu seviye için çok değerli bir rakam. Strasbourg çok iyi ve potansiyelli bir takım. Onlara saygı duyuyoruz. Bu gece maça çok iyi konsantre olduk ve mental olarak çok iyi hazırlandık. Antrenmanda çalıştıklarımızı sahaya en iyi şekilde yansıttık. Bundan sonrasında da iniş çıkış yaşamadan bu şekilde devam etmeliyiz. Çünkü bundan sonra oynayacağımız maçlar giderek daha da zor olacak.”