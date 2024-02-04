Orhun Ene: Maçın başındaki 2 sakatlık bizi kötü etkiledi

Manisa deplasmanında istedikleri savunma direncini ortaya koyamadıklarını belirten TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, “İlk yarıda iki oyuncumuzun sakatlanarak oyundan çıkması ve kalan bölümde süre alamaması bizi kötü etkiledi” dedi.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 19. haftasında deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor’a 91-89 mağlup olan TOFAŞ’ta Başantrenör Orhun Ene karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu. Manisa deplasmanında istedikleri savunma direncini ortaya koyamadıklarını belirten Ene, şu ifadeleri kullandı; “Manisa Büyükşehir Belediye takımını tebrik ederiz. Kazanmayı hak ettiler. Bizim de iyi oynadığımız dönemler var ama özellikle ilk yarıda iki oyuncumuzun sakatlanarak oyundan çıkması ve kalan bölümde süre alamaması bizi kötü etkiledi. Bir şekilde oyunun sonunda skora ortak olsak da maç içerisinde istediğimiz tempoyu hiçbir şekilde yakalayamadık. Daha iyi savunma yapmamız gereken bir maçta maalesef istediğimiz savunma direncini görmedik. Hafta içerisinde Avrupa kupasında çok önemli bir maçımız daha var. Oraya konsantre olacağız.”