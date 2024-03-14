Orhun Ene: Maçı bitirecek enerjimiz kalmadı

Unicaja Malaga karşısında son bölüme önde girseler de oyunun sonunda maçı bitirecek enerjilerinin kalmadığını belirten TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, “Şampiyonlar Ligi’nde ve Türkiye liginde mücadele verirken en az 10 oyuncuyla oynamalısınız. Aynı oyuncuları sürekli sahada tutamazsınız” dedi.BURSA (İGFA) - Basketbol Şampiyonlar Ligi TOP 16 turu I Grubu 5. haftasında sahasında Unicaja Malaga’ya 76-80 mağlup olan TOFAŞ’ta Başantrenör Orhun Ene karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Malaga’nın turnuvanın en güçlü takımlarından biri olduğunu oyunun sonunda maçı bitirecek enerjilerinin kalmadığını belirten Ene, şu ifadeleri kullandı; “Unicaja Malaga bu turnuvadaki en güçlü takımlardan biri. Onların bir üst tura çıkmış olmaları fark etmiyor, her maçı aynı ritimde oynuyorlar. İstatistiklere baktığımızda onlar 12 oyuncuyla. Sahada kalan oyuncuları onlarda 25 dakika ortalamayla oynarken, bizim oyuncularımız 35 dakika sahada kaldı. Ayrıca bugün maça sakat olan Marcus Denmon’dan yoksun çıktık ve Omar Prewitt’i de sakatlanması nedeniyle son çeyrekte kullanamadık. Uzun süre sahada kalan oyuncularımız yorgunluktan hatalar yapmaya başladılar. Karşılaşmanın sonuna önde girsek de bu şekilde oynadığınızda maçın sonunu bitirecek enerjiniz kalmıyor maalesef. Bunlar bahane değil ve hatalarımızı gizlemek istemiyorum. Ancak bu seviyede Şampiyonlar Ligi’nde ve Türkiye liginde mücadele ederken en az 10 oyuncu ile oynamalısınız. Aynı oyuncuları sürekli sahada tutamazsınız. Bu maç için oyuncularımı tebrik ediyorum. Anadolu Efes maçının ardından üst üste iki maçı da aynı şekilde kaybettik. Bu biraz hayal kırıklığı yaratabilir. Savunmada ve hücumda kötü oynamadık ama ne yazık ki maçın sonunda mücadele edecek enerjimiz kalmadı. Grupta bir maçımız daha var. Ligde de bu hafta sonu çok önemli bir maçımız var. Ondan sonra da gruptaki son maçımızı oynayacağız. İyi dinlenip yeni bir mücadele için hazır olacağız.”