Orhun Ene: "Kazanmaya çok yakındık"

Lenovo Tenerife karşısında kazanmaya yakın bir oyun sergilediklerini belirten TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, “Final 4 için sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.BURSA (İGFA) - Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi ilk maçında İspanya deplasmanında Lenovo Tenerife’ye 83-77 mağlup olarak seride 1-0 geriye düşen TOFAŞ’ta Başantrenör Orhun Ene karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tenerife’de kazanmaya yakın bir oyun sergilediklerini belirten Ene şu ifadeleri kullandı; “Üzgünüm, kazanmaya çok yaklaşmıştık. Tenerife’yi tebrik ederim, iyi bir takım ve bu seviyede bize göre daha deneyimli takım. Özellikle maçın kırılma anlarında iyi oynadılar. Savunma anlamında ilk yarıda bir kaç hata yapmamıza rağmen iyiydik. Marcelinho Huertas bu bölümde ekstra skor katkısı sağladı. İkinci yarıda da Shermadini’yi savunurken hatalar yapınca maçtaki farkı o yarattı. Maçın sonunda yorgunluk ve deneyim eksikliği sebebiyle ritmimiz kaybettik. Önümüzde ikinci maç var. Genel anlamda iyi bir maç oynadık. Bundan dolayı mutluyum. Daha iyi olabilirdik tabii ki fakat bu seviyede mükemmel olmanız lazım. Hızlı hücuma çıkarken hata yapmamanız gerekir, bunu anlamamız lazım. Bu tip detaylar maalesef maç kaybettiriyor. 10 Nisan’da evimizde oynayacağımız maça tüm Bursa halkını desteğe davet ediyoruz. Final 4 için sonuna kadar mücadele edeceğiz.”