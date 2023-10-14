Orhun Ene Denizli'den özür diledi

TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, Yukatel Merkezefendi Belediyesi deplasmanında kazanan taraf oldukları için mutlu olduklarını ancak daha iyi basketbol oynamaları gerektiğini söyledi.

DENİZLİ (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. haftasında deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi’ni 97-93 mağlup eden TOFAŞ’ta Başantrenör Orhun Ene karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu. Kazandıkları için mutlu olduklarını ancak daha iyi basketbol oynamaları gerektiğini belirten Ene, “Öncelikle hem Zafer Coach’tan hem de Merkezefendi takımından özür dilerim. Maçın stresi ve gerginliğiyle rakibimizin elini sıkmadan soyunma odasına gittim. Hayatta öyle bir insan değilim, bir anlık o gerginlikle unutup soyunma odasına gittim.

Bunun için çok özür diliyorum. Bizlerin böyle durumları atlamaması lazım ama yaptığımız iş öyle bir iş ki o gerginlik ve stres ile çok sevdiğim ve saygı duyduğum hem bir takım hem de bir antrenörün elini sıkmadan sahadan çıktım. Sonrasında sahaya dönüp onlardan özür diledim. Onlar da büyüklük gösterdiler teşekkür ediyorum. Basketbol adına da istediğimiz durumda değiliz. Daha iyi basketbol oynamamız gerekiyor. Merkezefendi takımı da çok iyi basketbol oynadı. Oyunun sonunu iyi oynadık. Kazandığımız için mutluyuz” ifadelerini kullandı.