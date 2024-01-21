Orhun Ene'den 'hata' itirafı

Beşiktaş Emlakjet karşısında iyi mücadele ettiklerini ancak son bölümde hatalar yaptıklarını belirten TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, “İki takımın da kazanabileceği bir maçtı. Salonu dolduran ve bizlere destek veren tüm taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ediyoruz” dedi.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 17. haftasında sahasında Beşiktaş Emlakjet’e son bölümde 81-85 kaybeden TOFAŞ’ta Başantrenör Orhun Ene, karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu. İki takımın da kazanabileceği bir maçı geride bıraktıklarını belirten Ene, şu ifadeleri kullandı; “İki takımın da kazanabileceği bir maçtı.

Maçın sonuna kadar iyi mücadele ettik ancak maalesef son bölümde hatalar yaptık. Biz de kazanabilirdik, maçın sonunu Beşiktaş iyi oynadı. Tebrik ediyoruz. Salonu dolduran ve bizlere destek veren tüm taraftarlarımıza ve Bursalı basketbol severlere buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Zorlu bir periyoda giriyoruz ve evimizde de üst üste maçlar oynayacağız. Onların bu desteği bizim için her zaman çok önemli.”