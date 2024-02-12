Orhun Ene: Arayı iyi değerlendireceğiz

Petkimspor karşısında maç boyu çok iyi savunma yaptıklarını ikili averajla birlikte çok değerli bir galibiyet aldıklarını belirten TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, “Arayı iyi değerlendirip sonrasında hem Avrupa kupasında hem ligde play-off için bütün şansımızı zorlayacağız” dedi.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 20. haftasında sahasında Aliağa Petkimspor’u 84-71’lik skorla mağlup ederek Türkiye Kupası maçları ve Milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya galibiyetle giren TOFAŞ’ta Başantrenör Orhun Ene karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu. Arayı iyi değerlendirip sonrasında hem Avrupa kupasında hem ligde play-off için mücadelelerine devam edeceklerini belirten Ene, şu ifadeleri kullandı; “İkinci periyot yaptığımız savunma ile rakibi 10 sayıda tuttuk. Bu bölümde özellikle Özgür, Mustafa ve Ege de girdiği dakikalarda çok önemli işler yaptılar. Biz genelde rotasyona girdiğimizde momentumu kaybeden bir takımız. Ama, bu sefer o momentumu yakaladık. Ondan sonra da oluşan farkı maçın sonuna kadar taşıdık. Bizim için çok değerli bir galibiyet. Petkimspor sıralamada bizim üzerimizde olan bir takımdı. İzmir’deki maçı da uzatmada kaybetmiştik. Onun için bugün hem sayı averajını almamız hem de 25 asist ile oynamamız önemliydi. Biz topu hücumda da iyi paylaştığımızda tehlikeli bir takım olduğumuzu gösteriyoruz. Ama bugüne kadar bunu savunmayla çok destekleyemiyorduk. Çok değerli kısaları olan Petkim gibi bir takıma karşı yaptığımız savunmayla o momentumu bir şekilde korumayı başardık. Şimdi verilecek bu arayı iyi değerlendireceğiz ve sonrasında hem Basketbol Şampiyonlar Ligi; hem de Türkiye ligi play-offları için bütün şansımızı zorlayacağız.”