Orhan Okulu 3. etapta da 'başpehlivan' oldu

Muratpaşa Belediyesi Başpehlivanı Orhan Okulu, Şahinbey Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3. etabında da başpehlivanlığı kazandı.ANTALYA (İGFA) - Şahinbey Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu tarafından, haftasonu, Akkent Spor Köyü’nde gerçekleştirilen Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nin 3. etabı tamamlandı.

Bin 341 güreşçinin katıldığı güreşlerde Okulu, ilk turu doğrudan atlarken sırasıyla Semih Turgut, Rıza Yıldırım ve Hasan Cengiz’i yenerek adını final serisine yazdırdı. Çeyrek finalde İsmail Balaban’ı geçen Okulu, yarı finalde Mustafa Batu ile karşılaştı. Batu’yu da geçen Okulu, bu yıl ilk kez düzenlenen güreşlerin finalinde Mehmet Yeşil Yeşil ile karşılaştı. Okulu, finalde rakibini yenerek altın kemerin sahibi oldu.

Okulu, altın kemer töreninin ardından “Hedefimiz Kırkpınar. Altın kemeri Antalya’ya getirmek istiyorum. Beni maddi ve manevi destekleyen, yanımda olan, ağabey kardeş gibi olduğumuz Muratpaşa Belediyesi Başkanımız Ümit Uysal’a çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Paşa’nın Aslanı lakabıyla er meydanlarında Ümit Uysal adına güreşen Okulu, 3’üncü etabı geride kalan CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde kazandığı 2 başpehlivanlıkla liderlik koltuğundaki yerini perçinledi.