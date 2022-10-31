Ordu'nun altın kızı Selinay, Triatlon şampiyonu oldu

Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Triatlon Sporcusu Selinay Tuğçe Kır, 16. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası’nda 5K parkurunda altın madalyanın sahibi oldu.ORDU (İGFA) - 28-30 Ekim 2022 tarihleri arasında Bodrum’da gerçekleştirilen 16. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası’nda Ordu’yu Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Triatlon Sporcusu Selinay Tuğçe Kır temsil etti. Şampiyonaya Türkiye’nin 40 ilinden yaklaşık 800 sporcu katılım sağladı.

Şampiyonun birinci gününde Sports İnternational Açık Su Yüzme Şampiyonası’nde yarışan triatlon sporcusu Kır, yarıştığı 5K parkurunda rakiplerini geride bırakarak birincilik elde etti.

Selinay Tuğçe Kır birincilik madalyası ile Ordu’yu bir kez daha başarı ile temsil etti.