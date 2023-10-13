Öngören ve Ene, DEBAGED'in konuğu oldular

TOFAŞ Spor Kulübü Genel Menajer Tolga Öngören ve A Takım Başantrenörü Orhun Ene, Denizli Basketbol Geliştirme Derneği (DEBAGED)’nin düzenlediği “Altyapıdan A takıma Giden Yol 2” paneline katıldı.DENİZLİ (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. haftasında deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi ile karşılaşacak olan TOFAŞ’ta Genel Menajer Tolga Öngören ve Başantrenör Orhun Ene Denizli’de panele katıldı.

Denizli Basketbol Geliştirme Derneği’nin (DEBAGED) konuğu olan Öngören ve Ene, DEBAGED’ın Akademik ve Sportif Eğitim Komitesi proje ve programları kapsamında olan “Altyapıdan A takıma Giden Yol 2” panelinde Denizlili basketbol insanlarıyla söyleşi gerçekleştirdi. DEBAGED Saymanı Şule Yılmaz’ın moderatörlüğünde, DEBAGED Başkanı Sinan Soylu ve Genel Sekreteri Taylan Erdoğmuş’un da yer aldığı programda sürdürebilirlik ve doğru yapılanma konuları üzerine bilgiler paylaşılırken, konuşmacılar kulüp-veli-çocuk ilişkileri hakkında da tecrübelerini aktardı.

Soru-cevap bölümüyle son bulan panel sonunda TOFAŞ Spor Kulübü Genel Menajer Tolga Öngören ve TOFAŞ Basketbol A Takım Başantrenörü Orhun Ene’ye dernek adına teşekkür plaketi takdim edildi.