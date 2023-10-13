Öngören ve Ene, DEBAGED'in konuğu oldular
TOFAŞ Spor Kulübü Genel Menajer Tolga Öngören ve A Takım Başantrenörü Orhun Ene, Denizli Basketbol Geliştirme Derneği (DEBAGED)’nin düzenlediği “Altyapıdan A takıma Giden Yol 2” paneline katıldı.DENİZLİ (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. haftasında deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi ile karşılaşacak olan TOFAŞ’ta Genel Menajer Tolga Öngören ve Başantrenör Orhun Ene Denizli’de panele katıldı.
Denizli Basketbol Geliştirme Derneği’nin (DEBAGED) konuğu olan Öngören ve Ene, DEBAGED’ın Akademik ve Sportif Eğitim Komitesi proje ve programları kapsamında olan “Altyapıdan A takıma Giden Yol 2” panelinde Denizlili basketbol insanlarıyla söyleşi gerçekleştirdi. DEBAGED Saymanı Şule Yılmaz’ın moderatörlüğünde, DEBAGED Başkanı Sinan Soylu ve Genel Sekreteri Taylan Erdoğmuş’un da yer aldığı programda sürdürebilirlik ve doğru yapılanma konuları üzerine bilgiler paylaşılırken, konuşmacılar kulüp-veli-çocuk ilişkileri hakkında da tecrübelerini aktardı.
Soru-cevap bölümüyle son bulan panel sonunda TOFAŞ Spor Kulübü Genel Menajer Tolga Öngören ve TOFAŞ Basketbol A Takım Başantrenörü Orhun Ene’ye dernek adına teşekkür plaketi takdim edildi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|24
|2. Galatasaray
|8
|22
|3. A.Demirspor
|8
|17
|4. Beşiktaş
|8
|16
|5. Hatayspor
|8
|14
|6. Rizespor
|8
|14
|7. Trabzonspor
|8
|12
|8. Kasımpasa
|8
|12
|9. Sivasspor
|8
|10
|10. Kayserispor
|8
|10
|11. Alanyaspor
|8
|10
|12. Ankaragücü
|8
|9
|13. Antalyaspor
|8
|9
|14. Konyaspor
|8
|9
|15. Başakşehir
|8
|7
|16. Karagümrük
|8
|6
|17. Gaziantep FK
|8
|6
|18. Pendikspor
|8
|4
|19. İstanbulspor
|7
|2
|20. Samsunspor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|8
|21
|2. Bandırmaspor
|8
|16
|3. Kocaelispor
|8
|16
|4. Bodrumspor
|8
|14
|5. Göztepe
|8
|14
|6. Gençlerbirliği
|8
|14
|7. Manisa FK
|8
|13
|8. Ahlatçı Çorum FK
|8
|13
|9. Keçiörengücü
|8
|11
|10. Erzurumspor
|8
|10
|11. Adanaspor
|8
|9
|12. Sakaryaspor
|8
|9
|13. Şanlıurfaspor
|8
|9
|14. Tuzlaspor
|8
|7
|15. Boluspor
|8
|6
|16. Giresunspor
|8
|5
|17. Ümraniye
|8
|5
|18. Altay
|8
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|8
|20
|2. Arsenal
|8
|20
|3. M.City
|8
|18
|4. Liverpool
|8
|17
|5. Aston Villa
|8
|16
|6. Brighton
|8
|16
|7. West Ham United
|8
|14
|8. Newcastle
|8
|13
|9. Crystal Palace
|8
|12
|10. M. United
|8
|12
|11. Chelsea
|8
|11
|12. Fulham
|8
|11
|13. Nottingham Forest
|8
|9
|14. Wolves
|8
|8
|15. Brentford
|8
|7
|16. Everton
|8
|7
|17. Luton Town
|8
|4
|18. Burnley
|8
|4
|19. Bournemouth
|8
|3
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|9
|24
|2. Girona
|9
|22
|3. Barcelona
|9
|21
|4. Atletico Madrid
|8
|19
|5. Athletic Bilbao
|9
|17
|6. Real Sociedad
|9
|15
|7. Rayo Vallecano
|9
|13
|8. Real Betis
|9
|13
|9. Valencia
|9
|11
|10. Las Palmas
|9
|11
|11. Getafe
|9
|10
|12. Osasuna
|9
|10
|13. Cadiz
|9
|9
|14. Sevilla
|8
|8
|15. Mallorca
|9
|8
|16. Villarreal
|9
|8
|17. Deportivo Alaves
|9
|8
|18. Celta Vigo
|9
|6
|19. Granada
|9
|6
|20. Almeria
|9
|3