Olympos Regetta'da şampiyon Fenerbahçe

Türkiye'de yelken sporunun simgelerinden biri haline gelen TAYK-Eker Olympos Regatta sona erdi. 18-20 Ağustos tarihleri arasında Moda-Trilye-Moda etaplarında yapılan yarışın birincisi, 9 puanla “Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı Fenerbahçe 1” takımı oldu.İSTANBUL (İGFA) - Yelken severler tarafından merakla beklenen ve sezona büyük bir heyecan katan TAYK-Eker Olympos Regatta; bu yıl da dalgalara, rüzgâra, beklenmedik hava şartlarına meydan okuyan yat yarışçılarını yine Tirilye’de buluşturdu.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) tarafından Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda, Bursa Yelken Kulübü ve Moda Deniz Kulübü iş birliğinde düzenlenen organizasyona 25 tekne ve 200’ün üzerinde yelkenci katılım gösterdi.

11. TAYK-Eker Olympos Regatta’nın, Tirilye’den Moda’ya doğru düzenlenen üçüncü ve son etabında bir “ilk” gerçekleşti. 11. Yılında ilk defa denizden verilen start, rüzgâr üstü off-set şamandırası kullanılarak 80 dereceden gelen rüzgârla orsa seyrinde verildi. Görsel zevki yüksek bu start, kıyıda yarışı izleyenlere görsel bir şölen sundu.

HAFIZALARDAN SİLİNMEYECEK HARİKA GÖRÜNTÜLERLE GERÇEKLEŞTİ

11. TAYK – Eker Olympos Regatta yelken yarışı, görülmeye değer performanslar ve hafızalardan silinmeyecek harika görüntülerle gerçekleşti. Deniz sporlarının kendine özgü heyecanının sonuna kadar hissedildiği yarış, Marmara Denizi'ni bir uçtan diğer uca doğru geçen yelkenlilerle büyüledi. 11. TAYK – Eker Olympos Regatta yelken yarışında kupanın sahibi ise “Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı Fenerbahçe 1” takımı oldu.

“Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı Fenerbahçe 1” takımın 9 puanla genel klasman birincisi olduğu yarışta kategori liderleri ise şöyle sıralandı:

IRC0 Sınıf: ENKA Cheese IV

IRC1 Sınıf: Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı Fenerbahçe 1

IRC2 Sınıf: ETİ Alize M

IRC3 Sınıf: Gemicioğlu Yelken Takımı Bled2