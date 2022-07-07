'Olympos Regatta' yarışları ile Mudanya sahillerinde 10. buluşma

Bursa'da Uludağ’ın ilham verdiği "TAYK – Eker Olympos Regatta" yelken yarışı, 19-20-21 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Moda-Mudanya Tirilye-Moda rotasında düzenlenecek.BURSA (İGFA) - Bursa’da yelkenciliği geliştirmek, İstanbul ve Bursa yelkencilerini buluşturmak amacıyla düzenlenen TAYK – Eker Olympos Regatta, bir kez daha çekişmeli yarışlara sahne olacak.

Yelken severler tarafından merakla beklenen ve başarılı takımların boy gösterdiği TAYK – Eker Olympos Regatta, bu yıl 10. kez düzenlenecek.

Güçlü akıntılar, etkili dalgalar veya değişen hava koşulları gibi farklı zorluklara göğüs geren yelkencilere tekne üzerinde adeta dört mevsimi yaşatan TAYK – Eker Olympos Regatta’ya katılacak takımların sınıflandırması; IRC 0, IRC I, IRC II, IRC III, IRC IV ve Gezi şeklinde olacak.

Üç gün boyunca 30'dan fazla yelkenli ve yüzlerce yelkenci derece girmek için yarışacak.

TAYK – Eker Olympos Regatta'nın etap programı ise şu şekilde olacak:

19 Ağustos 2022: Moda – Tirilye

20 Ağustos 2022: Tirilye Koy Yarışları

21 Ağustos 2022: Tirilye – İstanbul