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Olympos Regatta için start verildi... 26 tekne İstanbul'dan Mudanya'ya yelken açtı

SPOR 19.08.2023, 11:00
Olympos Regatta için start verildi... 26 tekne İstanbul'dan Mudanya'ya yelken açtı

Yelken sezonunun merakla beklenen yarışlarından, 11. TAYK – Eker Olympos Regatta başladı. Moda-Tirilye-Moda etaplarında düzenlenen yarış, Moda Deniz Kulübü açıklarında 26 teknenin katılımıyla start aldı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) tarafından Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda, Bursa Yelken Kulübü ve Moda Deniz Kulübü iş birliğinde düzenlenen 11. TAYK – Eker Olympos Regatta, dün akşam  Moda Deniz Kulübü açıklarında start aldı.

Türkiye’de yelken sporu alanında merakla beklenen bir organizasyon haline gelen 11. TAYK – Eker Olympos Regatta ile 20 Ağustos’a kadar 3 gün sürecek bir yelken heyecanı yaşanacak. İstanbul’dan Bursa’ya uzanan yarışta, Marmara Denizi’nin değişen hava, rüzgâr ve dalga koşullarıyla mücadele eden yat yarışçıları kupanın sahibi olmaya çalışacak.

Dün akşam saatlerinde başlayan yarışta tekneler gece boyunca Marmara Denizi geçerek Mudanya'nın Tirilye Mahallesi'nde finiş yaptı.

TAYK-Eker Olympos Regatta, bugün (19 Ağustos Cumartesi) coğrafi güzellikleriyle Bursa'nın incisi olarak nitelendirilen Tirilye’deki Koy Yarışları ile devam edecek. 20 Ağustos Pazar günü Tirilye’den start verilecek yarış, tekrar başladığı yer olan Moda’da sona erecek.

Ödül töreni 23 Ağustos Çarşamba günü Moda Deniz Kulübü'nde gerçekleşecek.

Program akışı şöyle

19 Ağustos, Cumartesi                       Tirilye                                                    Finish                                                     22.00-06.00

19 Ağustos, Cumartesi                       Mudanya Marina                                Start                                                      14.00

19 Ağustos, Cumartesi                       Mudanya Marina                                Finish                                                    16.00 

19 Ağustos, Cumartesi                       Tirilye                                                    Ödül Töreni                                         17:30 

20 Ağustos, Pazar                               Tirilye                                                    Start                                                      11.00 

20 Ağustos, Pazar                               Moda Deniz Kulübü                            Finish                                                     

23 Ağustos, Çarşamba                        Moda Deniz Kulübü                            Ödül Töreni                                         20.00

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