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Olivia Rozanski Beşiktaş Ayos’ta
Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımı, Olivia Rozanski ile bir yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu
SPOR 18.04.2024, 12:17
Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımı, Olivia Rozanski ile bir yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımı, 2024-25 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Polonyalı smaçör Olivia Rozanski ile sözleşme imzaladı.
OLİVİA ROZANSKİ KİMDİR?
5 Haziran 1997 tarihinde dünyaya geldi. 184 cm boyundaki smaçör; Albi Volley, SMS PZPS Szczyrk, BKS Stal Bielsko-Biała, IŁ Capital Legionovia Legionowo, Chieri '76 Volleyball ve Volley Bergamo kulüplerinde forma giydi. Olivia Rozanski, Polonya milli takım formasıyla katıldığı 2019 Montreux Volley Masters'ta şampiyonluk sevinci, 2023 Volleyball Nations League'de ise üçüncülük yaşadı.
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