Olimpiyat Şampiyonu 'ok'unu açık arttırmaya çıkardı
Mete Gazoz, şampiyonluk okunu depremzede çocuklar için açık artırmaya çıkardıİSTANBUL (İGFA) - Olimpiyat şampiyonu okçu Mete Gazoz, altın madalya kazandığı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda kullandığı oku depremzedeler için açık artırmaya çıkardığını duyurdu.
Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, okun satışından elde edilen gelirin depremlerden etkilenen çocukların eğitiminde kullanılacağını belirten Mete Gazoz, “Socrates Dergi tarafından, geliri depremden etkilenen çocuklarımızın eğitiminde kullanılmak üzere başlatılan açık artırmada ben de şampiyon olduğum 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda kullandığım okumu bağışladım. Şu an için güncel teklif 80 bin lira. Teklif vermek ve diğer birçok kıymetli eşyanın açık artırmasına katılmak için SocratesSahada.com adresini ziyaret edebilirsiniz" dedi.
https://twitter.com/SocratesDergi/status/1625920722898911239
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