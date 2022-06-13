Olimpik yüzme havuzunda sona doğru

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi’nden tahsis aldığımız Olimpik Yüzme Havuzunun Belediyesi, tarafından başlatılan tadilat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

AFYONKARAHİSAR (İGFA) – Afyonkarahisar’da Uluslararası Olimpik yüzme yarışmalarına hazır hale getirmek için yapılan çalışmaları Belediye Başkanı Mehmet Zeybek yerinde inceledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da destek verdiği proje de gelinen son aşama ve yapılan tadilat işlemleri Belediye Başkanı Mehmet Zeybek tarafından incelendi. Ekibi ile birlikte inşa sahasında inceleme yapan Zeybek Başkan, “Afyonkarahisar’a yakışır, salon sporlarına ev sahipliği yapacak, 12 ay boyunca kullanılabilecek bir projeyi daha hayata geçireceğiz” dedi.

ZEYBEK ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Zeybek Başkan atıl durumda bulunan alanları yeniden hayata kazandırmaya devam ediyor. Çeşitli nedenlerden dolayı işletilemeyen ve su kaçağı problemi olan Olimpik Yüzme Havuzu ’nu yeniden Afyonkarahisar’ın spor hayatına kazandırıyor. Başkanın talimatları ile yapılan teknik inceleme ve raporların sonucunda çalışmalar hız kazandı. Başkan Zeybek ve Belediye Başkan Yardımcısı Benol Kaplan, Olimpik Yüzme Havuzu binasını ve çalışanlarını ziyaret etti. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Binanın iç ve dış cephe boyasının hangi renk olması gerektiği hakkında Zeybek Başkan çalışanlarla birlikte karar aldı.

“KISA ZAMANDA HİZMETE ALACAĞIZ”

Saha çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Zeybek, “Spor Şehri Afyonkarahisar” mottosu ile çeşitli projelere imza atmayı sürdürdüklerine dikkat çekerek; “İl Özel İdare tarafından yıllar önce yapılmıştı daha sonra AKÜ’ye devredildi. Ardından atıl durumda bulunmaması yeniden spor yaşamına kazandırılması için Belediye olarak tahsisini biz aldık. Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu’na konuyu ilettik ve bizlere destek çıktı. ODTÜ VE İTÜ’den yetkililer geldi inceleme yaptı. Yapılan çalışmalarda sona yaklaşılıyor. Yüzme alanında Türkiye Şampiyonasını burada yapmayı hedefliyoruz. Çalışmalar bittiği zaman salon sporlarına ve pek çok spor branşında 12 ay boyunca şehrimize hizmet edecek bir yapı haline gelecek. Burası yüzme anlamında Afyonkarahisar’a farklı bir değer katacak. Emeği geçen çalışanlarımıza ve ekibime teşekkür ediyorum. Kısa zamanda hizmete alacağız. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.