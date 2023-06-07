Okullararası basketbolda Bursa temsilcisi Türkiye 2.'si oldu

Aydın’da gerçekleştirilen Okullararası Basketbol Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası’nı Bursa Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu ikincilikle tamamladıbursaekspress.com / BURSA (İGFA) - Aydın'da 2-6 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlenen 2022-2023 sezonu Okullararası Basketbol Küçük Erkekler Türkiye Finalleri çekişmeli geçti.

Bursa'dan şampiyonaya katılan Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu Küçükler Erkek Basketbol takımı turnuvada ikinci oldu.

Bölge Şampiyonası ve Yarı Finalleri yenilgisiz geçerek Okullar Türkiye Şampiyonası’na katılan ve antrenörlüğünü TOFAŞ altyapı antrenörlerinden Oğuzhan Ergül’ün yaptığı Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu Küçükler Erkek Basketbol Takımı, Aydın’daki şampiyonaya İstanbul Atafen Bilfen’i 78-60; Ordu Özel Bahçeşehir’i 81-47 ve İzmir Özel Bornova Bilim Doğa’yı 79-41 yenerek 3’te 3 ile başladı.

Grup lideri olarak son 4’e adını yazdıran Bursa temsilcisi, yarı final maçında TED Ankara Koleji karşısından 77-56 galip ayrılırken, final mücadelesini Mersin Özel Toros Ortaokulu ile oynayan Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu parkeden 70-51 ayrılınca şampiyonayı ikincilikle tamamladı.