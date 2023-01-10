Okul Sporları'nda Çayırova'ya karatede 20 madalya

Kocaeli Okul Sporları Gençler A ve B Karate Şampiyonasına 16 sporcu ile katılan Çayırova Belediyesi karate takımı, 20 madalya kazandı.KOCAELİ (İGFA) - Hafta sonu Kocaeli’de gençler karate şampiyonası heyecanı yaşandı.

Onlarca spor kulübünün farklı il ve ilçelerden katılım gösterdiği şampiyona keyifli mücadelelere sahne oldu. Çayırova Belediyesi karate takımı 10 erkek 6 kız olmak üzere 16 sporcu ile turnuvada boy gösterdi. Tüm sporcuları ile madalya kazanma başarısı gösteren karate takımı 4 sporcusunda ikişer madalya kazanma sevinci yaşadı. Çayırova Belediyesi sporcuları 7 altın, 6 gümüş ve 7 bronz madalya olmak üzere toplam 20 madalya kazandı.

Çayırova Belediyesi Karate takımı yeni yıla hızlı başlangıç yaptı. 2022 yılında zirve yılını yaşayan karate takımı 46 altın, 38 gümüş, 57 bronz madalya olmak üzere toplamda 141 madalya kazanarak kulüp tarihinde karate branşındaki en üst rakamlara ulaşmıştı. 2023 yılına bıraktığı yerden devam eden Çayırova Belediyesi ilk turnuvaya 20 madalya ile damga vurdu.

Karate takımı bu sonucun ardından yeni sezonda yeni rekor kırmanın sinyallerini şimdiden yaktı.