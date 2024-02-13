Okul Sporları müsabakaları İzmir’de başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın faaliyet programında yer alan ‘Okul Sporları Voleybol Küçükler Kız-Erkek Grup Müsabakaları’ İzmir’de başladı.İZMİR (İGFA) - Halkapınar Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakaların açılış seremonisine; İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici,Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Alsaç, İzmir İl Milli Eğitim MüdürYardımcısı İlker Erarslan, beden eğitimi öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından törende konuşma yapan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, “İlimizdeki tüm gençleri spora teşvik etmek, onları belli spor branşlarına yönlendirmek, eğitimciler olarak hepimizin görevi. Gençlerimizi spora yönlendirerekonları kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın yanı sıra kendilerini yetiştirip ulusal ve uluslararası platformda ülkemize fayda sağlamalarına vesile oluruz. Fizyolojik ve psikolojik sağlamlığa sahip, kabiliyetli gençleri Türk sporuna kazandırmayı amaçladığımız böylesi sportif karşılaşmalar,sporcunun mücadele azmini vedayanışma ruhunu açığa çıkarırken aynı zamanda yeni dostluklar edinmeyi de öğretiyor. Bizim için en büyük gurur, sporcuların yüzündeki mutluluğu görmek ve aynı heyecanı onlarla birlikte yaşamaktır.” diye konuştu.

Tüm antrenör ve sporculara müsabakalarda başarılar dileyen Yahşi, misafir öğrencilerin İzmir’den güzel hatıralarla ayrılması temennisinde bulundu.Konuşmaların sona ermesiyle sporcuların heyecan ve dostluk dolu mücadelesi başladı. Voleybol Küçük Erkekler müsabakaları 8 ilden 8 okul, Voleybol Küçük Kızlar müsabakaları 9 ilden 12 okul olmak üzere toplam200 sporcu ile 40 idareci ve antrenörün katılımıyla gerçekleştiriliyor.

13 Şubat’ta başlayan İzmir’in ev sahipliği yaptığı 2023-2024 Yılı Okul Sporları Voleybol Küçükler Kız–Erkek Grup Müsabakaları, 16 Şubat’ta sona erecek.