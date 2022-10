Oklar Bursa'da Cumhuriyet coşkusuyla menzile atıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıldönümü dolayısıyla ‘Geleneksel Okçuluk Cumhuriyet Kupası’ düzenlendi.BURSA (İGFA) - Cumhuriyetimizin ilanının 99’uncu yıl dönümü tüm ülkede farklı etkinliklerle kutlanırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi de düzenlediği programlarla Cumhuriyet coşkusunu vatandaşlara doyasıya yaşattı.

Bu kapsamda Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Göktuğ Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü işbirliğiyle ‘Geleneksel Okçuluk Cumhuriyet Kupası’ düzenlendi.

Bu yıl ikincisi yapılan programa, Türkiye’nin farklı bölgelerinden 120 sporcu katıldı. Genç Bayan, Genç Erkek, Büyük Bayanlar, Büyük Erkekler ve Takım Yarışı olmak üzere 5 ayrı kategoride yarışan sporcular, oklarını Cumhuriyet coşkusuyla menzile attı.

Her sporcu 40 metreden 7 ok atışı yaparken, toplamda 5 seride 35 atış yapıldı. Yarışmalarda derece yapan sporculara kupa madalyaları takdim edilirken, birinci gelenlere ‘Okçu Baba ok takımı’ da hediye edildi.