Okçular Bursa Gürsu'da hedefe kilitlendi

Kültürümüzün zenginliklerinden geleneksel okçuluk sporu tutkunları Bursa'nın Gürsu ilçesinde Adrenalin Park’ta düzenlenen kampta bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Bursa'da Gürsu Belediyesi ve Bursa Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü işbirliğinde, bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen ve 3 gün süren “4.Türk Okçuluğu Kampı” nefes kesen heyecan dolu anlara sahne oldu.

Gürsu Belediyesi’nin Ericek’te bulunan Adrenalin Park Tesisi’nde düzenlenen “4.Türk Okçuluğu Kampı”, çeşitli şehirlerden 300 ’ü aşkın kişi katıldı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Ata sporlarımızdan okçuluğun yaşatılarak gelecek nesillere taşınmasına katkı sağlamak istediklerini söyledi. Bu etkinliğin, geleneksel dokusu korunan ata sporumuzun yaşatılmasında gençlerimize duyarlılık kazandırmasını temenni ediyorum.Bursa Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü ile birlikte, bu yıl dördüncüsünü düzenlenen kampın, her yıl daha da zenginleşerek devam etmesini diledi.

Gürsu'da sporun her dalında, gerek doğa sporları gerek salon sporları alanında her türlü imkana sahip olduklarını kaydeden Başkan Işık, "Adrenalin Parkımız da bu spor tesislerimizden biri olarak ve ilçemizin hatta Bursamız’ın simgesi olma özelliğiyle doğa ve spor seven misafirlerimize ev sahipliği yapıyor. Adrenalin Parkımız’ın, sahip olduğu doğal zenginliğiyle ve sunduğu konforlu imkanlarla doğa sporları alanında Bursamız’ın hatta ülkemizin gözde merkezleri arasında yerini alması için çalışıyoruz. Bugüne kadar birçok etkinlikte misafirlerimizi ağırladığımız Adrenalin Parkımız’ın, bölgemizin potansiyelini en iyi şekilde taçlandıracak bir tesis olarak, daha iyi hizmet vermesi için çalışmalarımız yoğun olarak sürüyor. Misafirlerimizi, heyecan ve keyifle hatırlayacakları anılarla uğurlamak için çalışıyoruz.Okçuluğa gönül vermiş tüm sporcularımıza ve etkinlikte emeği olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Kampa katılan sporcular ve Bursa Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü yetkilileri, Gürsu Adrenalin Park’ın sunduğu konforlu imkanlarla gerçekleştirilen kamp için Başkan Işık’a teşekkür etti.