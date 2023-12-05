Offroad'da görkemli sezon finali

PETLAS 2023 Türkiye Offroad Şampiyonası’nın finali Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen başarılı bir organizasyonla tamamlandı.İSTANBUL (İGFA) - Kahramanlar Offroad Kulübü tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla Kapıçam Tabiat Parkı’nda gerçekleştirilen yarışa, offroad sevenlerin ilgisi de yoğun oldu.

İki gün süren zorlu mücadele sonunda genel klasmanda İsmail Ayhan-Batuhan Korkut ikilisi birinciliğin sahibi olurken, Bekir Başkal-Hande Erdoğan ikinciliği ve Ahmet Köse-Volkan Kaba da üçüncülüğü elde etti.

Yarış sonrasında Bekir Başkal-Hande Erdoğan ekibi PETLAS 2023 Türkiye Offroad Şampiyonluklarını matematiksel olarak garantilemiş oldular.

Şampiyona puan durumunun TOSFED Sportif Kurulu tarafından ilan edildikten sonra resmiyet kazanacağı öğrenildi.