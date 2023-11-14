Off-Road yarışları nefes kesti

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2.si düzenlenen Off-Road yarışları ilgi gördü.ORDU (İGFA) - İki gün süren yarışlar Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen açılış töreni ve şehir korteji ile başladı. Törene Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’de katıldı.

Açılışta bir konuşma gerçekleştiren Başkan Güler, 40 ilden Ordu’ya gelen tüm sporculara başarılar diledi. Başkan Güler, konuşmasında “Yarışlar kapsamında 40 ilden 1000’in üzerinde sporcu, 250 araç geldi. Off Road denilince akla adrenalin geliyor. Sürprizlerle mücadele etmek geliyor. Tıpkı hayatımız gibi sporcularımız zorlu engellerle savaşacak. Hayatımızda da bu tür zorluklar var. Bu güzel sporu Ordu’da gelenekselleştiriyoruz” dedi.

AĞIR PARKURLARDA KIYASIYA MÜCADELE ETTİLER

Açılış töreni ve şehir kortejinin ardından 2. gün Altınordu ilçesi Melet Irmağı kenarında yarışlar düzenlendi. 60 kulüp 250 aracın yarıştığı müsabakada araçlar çeşitli engellerle zorlaştırılmış ağır parkurlarda kıyasıya mücadele etti.

Motor gücüne göre farklı kategorilerde yarışan sporcular zorlu parkuru en hızlı ve hatasız şekilde tamamlamaya çalıştı. Yarışmacılar parkurda zaman zaman zorlu anlar yaşarken, parkuru tamamlayamayan araçlar iş makineleriyle pistten çıkarıldı. Renkli görüntülere sahne olan programa vatandaşların ilgisi de yoğun oldu.

Gün sonu yarışmada başarı elde eden kulüp ve sporculara ise düzenlenen kupa töreni ile ödülleri verildi.