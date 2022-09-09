Off-Road Türkiye heyecanı Sakarya'da başladı

Türkiye’nin en büyük off-road yarışı Sakarya’da başladı. Başkan Yüce, adrenalin tutkunlarını Sakarya'ya davet etti.SAKARYA (İGFA) - Türkiye’de gerçekleştirilen en büyük yarış 2022PetlasOff-Road Türkiye Şampiyonası’nın 5. ayağı Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla Sakarya’da başladı.

70 pilot, 70 araç ve 4 takım hafta sonu boyunca Adapazarı Kömürlük ve Karaköy güzergâhlarında yarışacak.

Mücadelenin seromonik startını veren Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Spor Şehri Sakarya’da şimdi de off-road alanında bir ilki gerçekleştireceğiz. Sporla yaşamayı benimsemiş, sporu hayatının bir parçası yapmış herkesi alana bekliyoruz” dedi.

Off-road alanında da bir merkez olmak istediklerini ifade eden Yüce, Sakarya’da bu noktada Spor Ada Vizyon projesi adı altında ciddi bir hazırlık yaptıklarını söyledi.

Türkiye şampiyolarının bulunduğu 54 Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Bilal Bakan, Yüce’ye yarış tulumu vererek mücadelede birlikte olmaya davet etti.

Şampiyona programı şöyle:

10 Eylül Cumartesi 1. Ayak Yarışı - Kömürlük Köyü 09.00

Ayak Finişi- Kömürlük Köyü (Adapazarı) 19.45

11 Eylül Pazar 2. Ayak Yarışı – Spor Ada Tesisleri (Karaköy) / 10.55

2. Ayak Finişi – Spor Ada Tesisleri 16.30

Ödül Töreni – Spor Ada Tesisleri 18.00