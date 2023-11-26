Off Road Kupası'nda finale doğru

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) iş birliğinde 16. Karadeniz Off Road Kupası 5. Ordu Final Yarışları öncesi Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde Seremonik start verildi.ORDU (İGFA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen 2023 Karadeniz Off-Road Kupası'nın final yarışı, Ordu'da gerçekleştirilecek.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve TOSFED tarafından düzenlenecek olan organizasyona 16 kulüp ve 34 araç katılacak.

Yarışma öncesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler'in katılımıyla seremonik start programı düzenlendi.

Başkan Güler yarışma öncesi yaptığı açıklamada, Ordu’nun Off-road konusunda önemli bir il olma pozisyonuna ulaştığını belirtti. Başkan Güler, “Ordu’ya her gün yeni bir faaliyet, yeni bir etkinlik, yeni bir dinamizm kazandırıyor ve birçok ilçemizde bu faaliyetleri sürdürüyoruz. Gençlerimiz kıpır kıpır, halkımızda bu etkinliklere çok yoğun ilgi gösteriyor. Final etkinliğine katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2023 Karadeniz Off-road Kupası'nda sezonun 5. ve son yarışı, Altınordu ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi Ordu Melet Irmağı havzasında oluşturulan seyirci etabında gerçekleşecek.