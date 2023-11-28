Off Road'da adrenalin tavan yaptı

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Otomobil Federasyonu iş birliğinde 16. Karadeniz Off Road Kupası 5. Final Yarışları nefes kesti.ORDU (İGFA) - Altınordu ilçesi Melet Irmağı kenarında düzenlenen, 12 kulüpten 34 aracın katılım sağladığı müsabakada araçlar çeşitli engellerle zorlaştırılmış ağır parkurlarda kıyasıya mücadele etti.

Motor gücüne göre farklı kategorilerde yarışan sporcular zorlu parkuru en hızlı ve hatasız şekilde tamamlamaya çalıştı. Yarışmacılar parkurda zaman zaman zorlu anlar yaşadı. Renkli görüntülere de sahne olan programa vatandaşların ilgisi de yoğun oldu.

BAŞARILI PİLOTLARA ÖDÜLLER VERİLDİ

Gün sonu yarışmada başarı elde eden kulüp ve sporculara düzenlenen tören ile ödülleri verildi.

Bu kapsamda S2 Klasmanında 1. Aydın Kaya ve Hüseyin Kurucu olurken 3. ise Barış Kaygana oldu. S3 Klasmanında yarışan pilotlardan 1. Tarık Yılmaz, 2. İsa Yaşar olurken 3. ise Oğuzhan Mercan oldu. Yine S4 Klasmanında mücadele edenler arasından 1. Durmuş Durmuş, 2 . Yakup Çimiç, 3’üncü ise Telat İlişe oldu. Ardından düzenlenen Genel Klasman yarışlarında 1. Durmuş Durmuş, 2. Yakup Çimiç ve 3’üncü Telat İlişe oldu.

“ORDU OFF- ROAD SPORU İLE BÜTÜNLEŞTİ”

Ödül töreninde konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’nun Off-Road ile anılacak bir şehir olacağını söyledi.

Başkan Güler şöyle konuştu:

“Güzel bir yarışın sonuna geldik. Centilmence, efendice, adrenalin tutkunları ile güzel bir yarış gerçekleştirildi. Kazasız belasız güzel bir yarışma oldu. Burası sizin yuvanız. Artık Ordu Off- Road sporu ile bütünleşti. Burada devamlı bir parkurunuz var. Sizi seven bir yönetim var. Artık bu yarışlar Ordu’da gelenekselleşecek. Ordu denilince Off-Road’ta bütün dünya bizleri tanıyacak.”