Nurper Özbar’a Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda önemli görev

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurper Özbar, uluslararası arenada Ülkemizi ve Trakya Üniversitesini başarıyla temsil etmeyi sürdürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Uluslararası Voleybol Federasyonunun (FIVB) kokartlı voleybol hakemlerinden Prof. Dr. Nurper Özbar, Fransa’da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na davet edildi.

FIVB A Klasmanında yer alan Prof. Dr. Nurper Özbar, daha önce en üst düzey hakemlerin yer aldığı uluslararası çapta bir organizasyon olan 2022 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi (VNL) final müsabakası ile 2022 CEV Erkekler Voleybol Şampiyonlar Ligi Süper Finalinde de görev aldı.