NİMOSK Karting Yarışı Körfez’de

MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası 6.ayağı olan NİMOSK Karting Yarışı, 14-15 Ekim tarihlerinde Nimara Otomobil Spor Kulübü (NİMOSK) tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda, Marmaris Belediyesi ve Marmaris Ticaret Odası katkılarıyla TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde organize edilecek.MUĞLA (İGFA) -TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenecek olan MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası 6.ayak yarışlarına hazırlanıyor.

Micro’da 6, minide 20, juniorda 7, seniorda 16 ve masterda 12 olmak üzere toplam 61 sporcunun katılımı ile Muğla'da gerçekleşecek organizasyon, 14 Ekim Cumartesi ilk yarışlar ve 15 Ekim Pazar günü de ikinci ve üçüncü yarışların ardından ödül töreni ile son bulacak.