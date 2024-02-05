Nilüfer’in sultanları deplasmandan 3 puanla döndü

Vodafone Sultanlar Ligi 19. hafta karşılaşmasında Nilüfer Belediyespor deplasmanda PTT’yi 3-1 yenerek haftayı galibiyetle kapattı.BURSA (İGFA) - Vodafone Sultanlar Ligi’nde Bursa’nın tek temsilcisi olan Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı , rakibi PTT ile Ankara’da Ziraat Bankkart Voleybol Salonu’nda karşı karşıya geldi. İlk iki sette rakibine oyun üstünlüğünü kabul ettiren mavi yeşil beyazlılar birinci seti 25-19, ikinci seti de 25-23 kazandı. Büyük çekişmeye sahne olan üçüncü seti de ev sahibi ekip PTT uzatma sayılarında 28-26 alarak setlerde durumu 2-1’e taşıdı. Dördüncü sette file önü üstünlüğünü ele geçiren Nilüferli voleybolcular set boyunca oyun ve skor üstünlüğünü elden bırakmayarak bu seti 25-20, maçı da 3-1 kazandı. Bu sezonki 9. galibiyetini elde eden Nilüfer Belediyespor’da Laura Kunzler takımına kazandırdığı 22 sayı ile maçın en skorer ismi oldu.

Ülkemizi CEV Challange Cup’ta temsil eden Nilüfer Belediyespor kupada finale kalabilmek için 3-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında 7 Şubat 2024 Çarşamba günü 18.00’de Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda Fransa’nın Neptunes Nantes takımını ağırlayacak.