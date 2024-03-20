Nilüfer’in sultanları Beşiktaş’a set vermedi

Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Vodafone Sultanlar Ligi 26. hafta maçında rakibi Beşiktaş Ayos’u 3-0 yenerek, normal sezonu 1 maç eksiği ile 7. sırada bitirmeyi garantiledi.Nilüfer ekibi 5/8 play-off etabında Galatasaray Daikin’in rakibi oldu.

BURSA (İGFA) - Nilüfer’in sultanları Beşiktaş Ayos’u Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda, kendi seyircisi önünde ağırladı. İlk sette etkili başlayan Nilüferli voleybolcular oldu. Set ortalarında Beşiktaş 19-16 üstünlüğe ulaşsa da son anlarda üst üste sayılar kazanan Nilüfer ekibi bu seti 25-21 kazandı. Set başından sonuna kadar skor ve sayı üstünlüğünün Nilüfer Belediyespor’da olduğu 2 seti mavi yeşil beyazlılar 25-15 gibi acık farkla kazanarak setlerde durumu 2-0 yaptı. Büyük çekişmeye sahne olan 3. sette her iki takım da oyundan kopmadı ve son anlara 21-21 beraberlik ile girildi. Son sayılarda file önü üstünlüğünü ele geçiren Nilüferli voleybolcular bu seti 25-22 maçı da 3-0 kazandı.

Nilüfer Belediyespor erteleme karşılaşmasında 28 Mart 2024 Perşembe günü Vakıfbank ile Bursa’da karşılaşacak. Bu maçın sonucuna bakılmaksızın Nilüfer Belediyespor ligin normal sezonunu 7. olarak bitirmeyi garantiledi. Play-off 5/8 etabında Galatasaray Daikin ile karşılaşacak olan Nilüfer’in sultanları, sarı kırmızılıları elemesi halinde , Kuzeyboru-Sigorta Shop Muratpaşa Belediyespor eşleşmesinin tur atlayan takımı ile 5 ve 6’ıncılık maçı oynayacak.