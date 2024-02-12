Nilüfer liderliğini sürdürüyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL Ligi) 3. Grup’ta mücadele eden Nilüfer Belediye Futbol Spor Kulübü (FSK), deplasmanda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 yenerek, liderliğini sürdürdü.BURSA (İGFA) - Bal Ligi 15. hafta maçında Nilüfer Belediye FSK, Ali Hikmet Paşa Stadyumu’nda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı orta alan mücadelesiyle geçti. Her iki takım da skoru değiştirecek golü bulamayınca ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının başlamasıyla birlikte iki takım da atak futbol sergiledi. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 52. dakikada Kemal Ata’nın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Golden sonra rakibini kanat akınlarıyla bunaltan Nilüferli futbolcular maçın 76. dakikasında aradığı golü Barış Bakça’nın kafa golüyle buldu. Golden iki dakika sonra bu kez Fatih Aydın arka direkte bomboş pozisyonda topu yine kafa ile ağlara göndererek takımını 2-1 öne geçirdi. Golden sonra yaşanan sevinçte Balıkesirli futbolcuların Fatih Aydın’a centilmenlik dışı saldırması üzerine ikim takım oyuncuları arasında gerilim yaşandı.

Yaşanan kargaşanın ardından Balıkesir BŞB’den Enes Başkurt ile Nilüfer Belediye FSK’dan Sinan Yıldırım kırmız kart görerek takımlarını 10’ar kişi bıraktılar. Maçın uzatma dakikalarında konuk takım Yunus Emre ceza alanı sağ çaprazından jeneriklik bir gol atarak takımını 3-1 öne geçirdi ve maç bu sonuçla bitti. Puanını 40’a yükselten Nilüfer Belediye FSK en yakın rakibinin 6 puan önünde liderliğini sürdürdü.