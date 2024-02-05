Nilüfer Belediye FSK ikinci yarıya beraberlikle başladı

Nilüfer Belediye Futbol Spor Kulübü, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Grup’ta sezonun ikinci yarısına Hendekspor deplasmanında başladı. Karşılaşma, 1-1’lik sonuçla tamamlandı.BURSA (İGFA) - Sezona, şampiyonluk parolası ile başlayan teknik direktör Pablo Martin Batalla yönetimindeki Nilüfer Belediye Futbol Spor Kulübü (FSK), BAL 3. Grup’ta sezonun ikinci yarısına Hendekspor deplasmanıyla başladı. Hendek Atatürk Stadyumu’ndaki maçın henüz 7. dakikasında Nilüfer ekibi, rakip ceza alanında oluşan karambolde Sinan Yıldırım’ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarı, 1-0 Nilüfer Belediye FSK üstünlüğüyle bitti.

İkinci yarının başlamasıyla birlikte ev sahibi ekip tam saha pres uygulayarak orta alan üstünlüğünü ele geçirdi ve tehlikeli ataklara başladı. Hendekspor, 67. dakikada Ümit Koz’un ayağından bulduğu golle eşitliği sağladı. Eşitliğin ardından her iki takımın atakları da golle sonuçlanmayınca maç 1-1 beraberlikle sona erdi.

Nilüfer Belediye FSK, bu beraberlikle puanını 37’ye yükselterek en yakın rakibinin 4 puan önünde liderliğini sürdürdü.