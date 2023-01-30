Nevşehirli Yaşar Karaca Türkiye şampiyonu oldu

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün Avrupa Rekortmeni sporcusu Yaşar Karaca Türkiye Şampiyonu oldu.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen Sadık Dirim Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Türkiye Şampiyonası, Tokat Hüseyin Akbaş Spor Salon'unda gerçekleştirildi. 28 ilden 210 erkek, 140 kadın sporcu olmak üzere toplam 350 sporcunun katıldığı şampiyonada Nevşehir’i, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Yaşar Karaca temsil etti.

Daha önce Yıldızlar kategorisinde Avrupa rekortmeni olan ve çok sayıda Türkiye Şampiyonluğu bulunan Karaca, ilk kez mücadele ettiği 73 kg Gençler kategorisinde, koparmada 133 kg, silkmede 165 kg ve toplamda ise 298 kg kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Karaca, bu derecesi ile Dünya Gençler Halter Şampiyonası öncesinde Türk Milli Takım Aday Kadrosuna seçilmeyi başardı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında spor hayatını sürdüren Karaca ve Antrenörü Burak Erdoğan’ı tebrik etti.