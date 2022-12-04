Nevşehirli sporcular Türkiye Şampiyonası biletini kaptı

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Takımı, Kastamonu’da düzenlenen Bölgesel Kros Ligi yarıfinal müsabakaları sonucu yıldız erkeklerde birinci, yıldız kızlarda ise üçüncü olarak Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Bölgesel Kros Ligi Yarıfinal Müsabakaları Kastamonu’nun Tosya ilçesinde gerçekleştirildi. 26 ilden toplam 350 sporcunun mücadele edeceği yarıfinal müsabakaları Yeni Sapaca Köyü Kros Parkurunda yapıldı.

Müsabakalarda Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Takımı, yıldız erkeklerde birinci, yıldız kızlarda ise üçüncü olarak Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti.

Sporcularımız 17 Aralık 2022 tarihinde Sakarya’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’nda Nevşehir’i temsil edecekler.