Nevşehirli sporcular madalyaları topladı

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Edirne’de katıldıkları 6. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası’nda elde ettikleri derecelerle Avrupa Şampiyonası öncesi Türk Milli Takımına seçildi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen, 15 Temmuz Şehitleri Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Edirne'de gerçekleştirildi. Edirne Spor Salonu'nda yapılan turnuvaya, 23 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcu katıldı.

Şampiyonada Nevşehir’i temsil eden Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından, Ali Mansur Nazlı 48 kg Yıldızlar kategorisinde ikinci olurken, 48 kg Yıldız Kızlar kategorisinde mücadele eden bir diğer sporcumuz Yaren Ünal üçüncü oldu. Balkan Şampiyonasında 90 Kg Veteran Erkekler kategorisinde yarışan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Mustafa Çetinkaya ise Balkon Şampiyonu olmayı başardı.

Sporcularımızdan Bilal Kök, Fatma Nur Köşken ve Osman Çağlar Kürkçü de, Büyük Erkekler, Büyük Kadınlar ve Genç Erkekler kategorilerinde milli forma ile turnuvayı şampiyon tamamladı.

Balkan Şampiyonası’nda Nevşehir’i en iyi şekilde temsil eden Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları ve Antrenörleri Mustafa Çetinkaya, bu dereceleri ile Türk Milli Takımı ile birlikte Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularını ve Antrenörleri Mustafa Çetinkaya’yı tebrik etti.